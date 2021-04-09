Австрия: гражданин Латвии задержан по подозрению в умышленных поджогах

Полиция Куфштайна (федеральная земля Тироль, Австрия) сообщила, что на этой неделе были задержаны трое молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, подозреваемых в поджогах.

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Как сообщает Kronen Zeitung,at, вечером 29 марта с интервалом всего в 10 минут в одном районе Куфштайна произошло сразу три пожара: горели мусорные контейнеры, контейнеры для макулатуры и туалетная кабина.

Спасатели быстро ликвидировали пожары, поэтому материальный ущерб, нанесенный пироманами, оказался незначительным. Однако полиция начала уголовный процесс, в рамках которого нашла поджигателей: ими оказались два местных жителя и их 19-летний приятель из Латвии. По словам следователей, свою вину в содеянном они не признают.

После завершения расследования дело передадут в прокуратуру Инсбрука.