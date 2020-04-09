Австрия: полиция и служебная собака в ходе погони задержали вора из Латвии

В конце прошлой недели в Вене был задержан 37-летний гражданин Латвии, подозреваемый в попытке кражи из дома. Задержать его удалось во время погони, в которой задействовали и служебную собаку.

Как отмечает новостной портал Tag24.de, получив сообщение о попытке кражи, на место происшествия выехала оперативная группа. Поскольку следы злоумышленника вели на заросшую кустарником и деревьями территорию площадью около 3 000 квадратных метров, полицейские решили привлечь к погоне сотрудников резервного подразделения и специально обученную собаку.

В итоге, собаки прошли по точному маршруту вора и в 23.20 его задержали. По делу начато следствие.