Австрия: ранее судимые граждане Латвии жестоко избили друга и подожгли номер в отеле

Прокуратура Линца (Австрия) предъявила обвинения гражданам Латвии, которые в сентябре прошлого года жестоко избили своего соотечественника в номере отеля, а затем, чтобы скрыть следы преступления, подожгли комнату. Спасти 49-летнего латвийца не удалось.

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Как сообщает Krone.at, мужчину избили во время спора, возникшего в отеле Mama Muh. Следствие было установлено, что пятеро латвийцев, ранее судимых и отбывавших сроки в разных европейских странах, прибыли в Линц осенью прошлого года с намерением провернуть кредитное мошенничество.

В ночь на 23 сентября они распивали алкоголь в номере, а затем возникла ссора. Трое из граждан Латвии (51, 50 и 46 лет) нанесли опасные для жизни травмы головы своему сообщнику Сергею. Как следует из материалов дела, его избивали руками и ногами, пока он не потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступдения, преступники подожгли комнату и ушли. К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать. Двое спасателей вынесли из комнаты мужчину и заметили у него травмы головы. Пострадавшего доставили в Венскую больницу, где 7 ноября он скончался.

В том случае, если суд докажет вину граждан Латвии в содеянном, им грозит пожизненное заключение.