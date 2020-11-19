Австрия: в отеле жестоко избили латвийца, а затем подожгли номер

Австрийская прокуратура продолжает расследование жестокого преступления, совершенного в городе Линц в сентябре нынешнего года. По данным Neues Volkssblatt, 7 ноября в больнице скончался пострадавший в результате нападения 49-летний гражданин Латвии.

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Как напоминает издание, 23 сентября в Hotel am Graben в городе Линц случился пожар. В номере нашли сильно пострадавшего мужчину, вскоре выяснилось, что это гражданин Латвии, которого жестоко избили, а затем, пытаясь скрыть преступление, подожгли комнату.

У пострадавшего констатировали серьезную черепно-мозговую травму, а также тяжелые ожоги. Медики погрузили мужчину в искусственную кому, однако спустя полтора месяца он скончался.

Полиция установила, что в номере проживали граждане Латвии, двое из которых имели уголовное прошлое за кредитные мошенничества. В скором времени мужчин в возрасте 44, 46 и 50 лет задержали и предъявили обвинения в покушении на убийство. Следствие продолжается.