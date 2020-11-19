Австрия: в отеле жестоко избили латвийца, а затем подожгли номер
Foto: AP/Scanpix

Австрийская прокуратура продолжает расследование жестокого преступления, совершенного в городе Линц в сентябре нынешнего года. По данным Neues Volkssblatt, 7 ноября в больнице скончался пострадавший в результате нападения 49-летний гражданин Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как напоминает издание, 23 сентября в Hotel am Graben в городе Линц случился пожар. В номере нашли сильно пострадавшего мужчину, вскоре выяснилось, что это гражданин Латвии, которого жестоко избили, а затем, пытаясь скрыть преступление, подожгли комнату.

У пострадавшего констатировали серьезную черепно-мозговую травму, а также тяжелые ожоги. Медики погрузили мужчину в искусственную кому, однако спустя полтора месяца он скончался.

Полиция установила, что в номере проживали граждане Латвии, двое из которых имели уголовное прошлое за кредитные мошенничества. В скором времени мужчин в возрасте 44, 46 и 50 лет задержали и предъявили обвинения в покушении на убийство. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei