Автобус "Петербург — Рига" столкнулся в Ленобласти с самосвалом: есть погибший и раненные граждане Латвии (ОБНОВЛЕНО В 17.55)

В понедельник в Ленинградской области произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек, еще 13 получили ранения. На данный час двое пострадавших госпитализированы, 11 пострадавшим медпомомощь оказана на месте ДТП.

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По данным портала "Северо-Запад", информация о ДТП на 106-м км трассы А-180 "Нарва" поступила 10 октября около 13.15: произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля с последующим возгоранием последнего.

Как рассказал порталу Delfi очевидец, один водитель автобуса Lux Express получил тяжелые травмы, второй погиб. Оба водителя являлись сотрудниками латвийской базы компании Lux Express.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение.

Столкновение автобуса с грузовым автомобилем произошло недалеко от деревни Гурлево. Он выполнял рейс по маршруту "Петербург — Рига", из Петербурга отправился в 11.30. Среди пострадавших граждане Латвии, один гражданин Германии, а также жители Санкт-Петербурга.

Представитель Lux Express подтвердил Rus Defli, что в автобусе находилось 16 человек — 9 граждан Латвии, 4 гражданина России, гражданин Литвы, гражданин Германии и гражданин Узбекистана.

Сегодня в 13.15 автобус Lux Express, ехавший из Петербурга в Ригу, столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в районе Кингисеппа, примерно за 30 километров до границы России и Эстонии.

„По первоначальным данным, в аварии виноват водитель грузовика", — сообщил Rus Delfi руководитель международных линий Райт Реммель.

Lux Express выражает соболезнования близким и коллегам погибшего водителя.

Как отмечает новостной портал 78.ru, пострадавшие, получившие травмы средней степени тяжести, доставлены в Кингисеппскую больницу, где им оказывается необходимая помощь. На месте работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.

Как рассказали 47news с места аварии, есть версия, что грузовик был подрезан легковым автомобилем, после чего врезался в автобус. Очевидцы достали водителя автобуса, застрявшего за рулем.