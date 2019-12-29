Автобус Санкт-Петербург - Таллин съехал в кювет, пострадали граждане Латвии

В 4:45 утра воскресенья рейсовый автобус Ecolines съехал в кювет на шоссе Таллин - Нарва. Он следовал по маршруту Санкт-Петербург - Таллин, сообщает портал rus.DELFI.ee. В нем были граждане Латвии.

Согласно первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, в том числе двое водителей. Водитель за рулём был трезв.

Девять человек были доставлены в больницу с разными травмами, в том числе четверо граждан Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил.

Остальные пассажиры выбрались из автобуса через люки на крыше и отправились в Таллин на другом автобусе.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил DELFI, что причиной ДТП стало, по словам водителя, столкновение с неизвестным объектом: либо отвалившимся от какого-нибудь грузовика куском льда, либо внезапно выбежавшим на дорогу животным.

Ещё одна версия аварии - техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет, однако, в предприятии это отрицают.

"Этот автобус недавно прошел техосмотр, также техническое состояние автобусов всегда проверяется перед каждым рейсом. В снежный период контроль особенно тщательный, чтобы, например, снег не попал систему тормозов", — ответил Ковалев.

Экспертная группа выясняет подробности инцидента.