Автомашина врезалась в дерево, погиб водитель
Foto: Shutterstock

В воскресенье, при столкновении машины с деревом, в Видземе погиб водитель, информирует Государственная полиция.

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Около 18.50 в Валмиерском районе, Каугурской волости, на трассе Валмиера-Бренгули-Биксея автомобиль Hyundai съехал с дороги и врезался в препятствие — дерево. Водитель погиб на месте. В полиции выясняют обстоятельства.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека пострадали, 1 погиб. Половина аварий произошла в Рижском районе.

Среди пострадавших — один пешеход и трое велосипедистов. В Рижском районе в ДТП пострадал пешеход, а в Курземе, Видземе и Рижском районе зарегистрировано по одному пострадавшему велосипедисту.

Также были пойманы 16 нетрезвых водителей — по шесть в Земгале и Рижском районе, двое в Видземе, по одному в Курземе и Латгалии. В Латгалии также задержан один агрессивный водитель, а в Рижском районе за агрессивное вождение вынесено три постановления об административных правонарушениях.

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