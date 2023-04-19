Автомобиль мужчины, разыскиваемого за убийство женщины в Екабпилсском крае, найден возле Айвиексте

Автомашина мужчины, объявленного в розыск за убийство женщины в Екабпилсском крае, найдена в лесу возле речки Айвиексте. В автомобиле найдены несколько телефонов и карт предоплаты, сообщил на пресс-конференции Государственной полиции Армандс Рукс.

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По словам Рукса, у мужчины определенно проявляются маниакальные признаки, а также есть вероятность, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее уже сообщалось, что 16 апреля полиция получила информацию о том, что на дороге где-то в глуши некий мужчина нанес женщине 1983 года рождения смертельные телесные повреждения и скрылся. Прибыв на место, полиция начала неотложные процессуальные действия.

Армандс Рукс распорядился начать служебную проверку в связи с убийством женщины в Екабпилсском районе, чтобы убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально.

Также оценивается роль других участвующих учреждений — участие, действия и ответственность. Наряду с объективной оценкой всей ситуации будут внесены соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в закон.

По информации программы "Панорама" Латвийского ТВ, Государственная полиция разыскивает 53-летнего Леона Русиньша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний, совершенном в Екабпилсском районе. Русиньш преследовал и терроризировал женщину долго — больше года. Женщина отчаянно пыталась разорвать отношения с мужчиной, но террор продолжался — поступали сотни звонков и сообщений, поджигались и двери.

Коллега погибшей рассказал программе, что как сама женщина, так и ее родственники, соседи и коллеги неоднократно и длительное время обращались в полицию, которая первоначально наложила на мужчину штраф в размере 250 евро за мелкое хулиганство. Мужчину это сильно не смутило, и террор продолжился, также начались угрозы. Русиньш также притеснял коллег покойного, которые в настоящее время боятся покидать свои дома, опасаясь за свою безопасность.

На месте работы убитой подтвердили, что Русиньш терроризировал и парализовал работу учреждения не менее полугода. "В течение последних шести месяцев от конкретного лица было получено бесчисленное количество грубых звонков, текстовых сообщений и электронных писем с различными угрозами. Иногда было до 1000 звонков в день", — сообщила представитель учреждения Илзе Арая.

В воскресенье на прошлой неделе угроза осуществилась — мужчина напал на женщину и нанес ей ножевые ранения на глазах у ее ребенка и матери.

В полиции отметили, что в отношении объявленного в розыск 53-летнего Леона Русиньша ранее было начато 19 уголовных процессов, 18 из которых — неисполнение постановления о защите от насилия (ч. 1 ст. 168 УЗ Латвии — Злостное неисполнение постановления о защите от насилия — наказывается кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом).

Человек был арестован и приговорен к временному лишению свободы. Закон предусматривает, что за данное правонарушение лицо может быть подвергнуто временному лишению свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, что определяется судом.

От мужчины по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не выполнил. Также по фактам правонарушений лица возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, наложены штрафы.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться. Русиньш объявлен в международный розыск. Как сообщает "Панорама", есть вероятность, что он мог уехать из Латвии или покончить с собой.