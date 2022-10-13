Автомобиль сбил женщину: пострадавшая скончалась на месте происшествия

В минувшую среду в Балвском крае автомобиль сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ЧП.

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Трагедия произошла около 15.55, в Вецтилжском крае, где водитель автомобиля VW Sharan совершил наезд на женщину 1970 г. рожд.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, в 12 авариях пострадали 13 человек, один погиб.

14 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, один — за вождение под воздействием наркотиков.