Автомобиль съехал с дороги и перевернулся: водитель погиб

В воскресенье, 29 декабря, в первой половине дня в Мадонском крае погиб водитель автомобиля, съехавшего с дороги, сообщают в Госполиции.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в 11:10 в Аронской волости на дороге Мадона - Стиебрини - Гравас -Букас. Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля Volvo превысил скорость, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, мужчина 1980 года рождения. Пострадал пассажир Volvo, его доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.