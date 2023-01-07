Автомобиль съехал в кювет и перевернулся: погиб пассажир

По информации пресс-центра Госполиции, 6 января, в 11.30, в волости Лиепупес съехал с дороги и перевернулся автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял пьяный водитель: в его организме констатировали 2,02 промилле.
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В результате ДТП погиб пассажир. По делу начат уголовный процесс.
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