Автомобиль съехал в кювет и перевернулся: водитель скончался
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек погиб и 15 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера около 6 часов утра в Лузнавской волости Резекненского края водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля скончался на месте аварии.

В момент управления автомобилем в нетрезвом виде полиция вчера задержала 17 водителей. В связи с превышением скорости было составлено 184 протокола.

В общей сложности за истекшие сутки полиция составила 375 протоколов о нарушении различных правил дорожного движения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai