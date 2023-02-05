Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик: погиб водитель Audi

В ночь на 5 февраля в волости Цирмас Лудзенского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В ночь на воскресенье в 1:03 спасатели получили вызов в волость Цирмас Лудзенского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте ДТП было установлено, что легковой автомобиль Audi A6 Avant выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим на дороге грузовиком Volvo с полуприцепом Schmitz.

С помощью гидравлических инструментов водитель Audi был вытащен из автомобиля, но медики "скорой помощи" на месте констатировали его смерть. В 1.39 спасатели завершили работы на месте аварии. Полиция выясняет подробности ДТП.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, а один человек погиб.

В сфере дорожного движения вынесено 493 решения об административных правонарушениях, в том числе 188 - за превышение скорости и 7 - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 5 дел об административных правонарушениях и 12 уголовных дел.