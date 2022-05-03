Автомобиль задним ходом сбил мужчину: полиция ищет свидетелей ДТП
Foto: F64

Латгальское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла в Лудзе, 17 апреля, в 11.00, на церковной стоянке (ул. Базницас, 54).

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Как отмечают в полиции, в это время неизвестное транспортное средство (возможно, темного цвета) задним ходом совершило наезд на пешехода, после чего водитель скрылся, не сообщив о ЧП ответственным органам. Известно, что за рулем могла находиться молодая женщина в возрасте около 30 лет.

Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен для оказания медицинской помощи в лечебное заведение.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65703812 или 110.

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