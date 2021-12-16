Автомобиль задним ходом сбил женщину: пострадавшая скончалась
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 15 декабря, в Резекне грузовой автомобиль во время маневра задним ходом сбил человека.

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В полиции пояснили, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. По делу начат уголовный процесс.

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