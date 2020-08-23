Бабушка похитила и убила новорожденного правнука: дело рассмотрят в суде

В Земгальском районном суде 3 сентября начнется процесс над пожилой женщиной, которая приняла на дому роды у своей внучки, похитила младенца, а затем его убила. На данный момент известно, что процесс будет открытым, однако этот статус могут изменить, и суд будет проходить за закрытыми дверями.

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Как следует из материалов уголовного дела, в ночь 4 апреля 2019 года бабушка, у которой есть медицинское образование, приняла роды у внучки, не вызвав бригаду Службы неотложной медицинской помощи. После этого женщина в припадке гнева забрала ребенка и унесла из дома, где при невыясненных обстоятельствах убила.

Женщине предъявлены обвинения сразу по двум статьям: за похищение и убийство при отягчающих обстоятельствах, если жертва находилась в беспомощном состоянии, а также за надругательство над телом.

В том случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит пожизненное заключение.