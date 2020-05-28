Байкер гонял по городу со скоростью 118 км/ч

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 27 мая, в 18.00, в Лиепае, на ул. Вентспилс был остановлен мотоцикл Kawasaki, водитель которого превысил допустимую скорость на 68 км/ч.

Как отмечает КРУП, байкер ехал по направлению от ул. Пулвера в сторону ул. Ванес н скорости 118 км/ч при допустимой на этом участке скорости 50 км/ч. На нарушителя составлен административный протокол.

Согласно кодексу административных нарушений, за подобное нарушение полагается штраф в размере от 540 до 680 евро, а также лишение прав на 12 месяцев.