Байкер пытался скрыться от полицейской погони, разогнавшись до 119 км/ч

Вечером 12 сентября сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) во время патрулирования в Лиепае заметили на ул. Парка мотоциклиста, который вместо разрешенных 50 км/ч разогнался до 101 км/ч. Полицейские направились за байкером, включив проблесковые маячки на служебном автомобиле и звуковые сигналы. Заметив погоню, водитель мотоцикла решил скрыться.

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Как отмечает пресс-центр КРУП, во время преследования мотоциклист увеличил скорость до 119 км/ч и неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. В частности, он пересекал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не давал пройти пешеходам, пересекающим дорогу.

В итоге, байкер остановился только на бульваре Атмодас. При проверке в его организме не констатировали алкоголь. В полиции пояснили, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. Кроме того, у водителя не оказалось прав: ранее он лишился их за ДТП, с места совершения которого он скрылся. Мотоциклист не смог объяснить, почему убегал от полиции, но уверял, что делал это впервые.

Также он рассказал, что смог разогнаться на своем мотоцикле до 180 км/ч. Против водителя начато несколько административных процессов, он оштрафован на 4200 евро.

В КРУП рассказали, что этот же байкер был остановлен инспекторами 4 сентября, когда он гонял на этом же мотоцикле без прав. Ранее его также останавливали, когда он ездил на автомобилях BMW с превышением скорости.