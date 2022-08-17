Байкера-лихача оштрафовали на 480 евро и лишили прав на полгода

Сотрудники Госполиции остановили водителя мотоцикла, превысившего допустимую скорость на 60 км/ч.

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По информации пресс-службы Земгальского регионального управления полиции, инспекторы Елгавского участка полиции, выполняя свои служебные обязанности по контролю за дорожным движением, заметили на трассе Рига — Лиепая (волость Джукстес Тукумского края) мотоцикл Yamaha, водитель которого ехал со скоростью 187 км/ч.

Пока полицейский автомобиль разворачивался на шоссе, байкер скрылся из вида. Вскоре полицейские заметили, что он съехал в поле и выпихивает мотоцикл обратно на шоссе.

На лихача составили протокол, а также оштрафовали на 480 евро и лишили прав на полгода. Оказалось, что мотоциклист и ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за нарушения: в 2021 году его остановили, когда управлял автомобилем на скорости 122 км/ч. За это он тогда получил штраф 40 евро.