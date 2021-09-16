Байкерша не справилась с управлением и въехала в двери магазина
Foto: PantherMedia/Scanpix

Как сообщает "Курземес вардс", при выполнении маневра поворота с ул. О. Калпака на ул.Силькю мотоциклистка выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и въехала в двери магазина.

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Пострадавшая доставлена в больницу, по делу начат административный процесс.

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