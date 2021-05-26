Банк Luminor предупреждает об активизации мошенников на платформе Viber

Банк Luminor предупреждает клиентов об активизации мошенников на платформе Viber, сообщила руководитель отдела общественных отношений банка Инесе Кронберга.

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За последние дни Luminor получил информацию о нескольких случаях, когда клиенты банка получали звонки от людей, которые, выдавая себя за сотрудников банка, информировали их об изготовленной платежной карте, пытаясь таким образом получить личные данные клиентов.

Для попыток мошенничества главным образом использовалась платформа Viber, а общение велось с иностранных номеров телефонов на русском языке.

Как отмечает банк, в отличие от похожих попыток мошенничества, когда мошенников можно опознать по очень настойчивому и агрессивному стилю коммуникации, сейчас мошенники, связываясь с клиентами "Luminor", обращаются к ним по имени и ведут разговор в спокойной, вежливо и корректной манере, подражая консультанту банка.

Хотя мошенники звонят с разных иностранных номеров и чаще всего разговаривают по-русски, наблюдалось, что они просят клиентов "Luminor" перезвонить на зарегистрированные в Латвии номера телефонов. Это свидетельствует о том, что мошенники, скорее всего, находятся в Латвии и могут обратиться к клиенту, прося раскрыть его частные данные, и по-латышски.

Luminor напоминает, что в общении с клиентами не используется мобильная платформа Viber, банк также никогда не звонит и не перезванивает с просьбой раскрыть частные данные клиентов (номер счета, PIN-коды от Smart-ID, данные платежной карты - номер и CVC-код карты, находящийся на задней стороне карты, PIN-код карты, пароли доступа к интернет-банку и др.).

В большинстве случаев мошеннические звонки можно также опознать по тому, что чаще всего звонящие не говорят по-латышски, поэтому в телефонном разговоре могут оправдываться, что еще учат латышский язык, поэтому будут говорить по-русски. Банк отмечает, что сотрудник работающего в Латвии банка никогда не откажет в общении на латышском языке. Нужно также обращать внимание на номер телефона, так как мошенники могут звонить с номеров, зарегистрированных как в Латвии, так и за рубежом. Работающие в Латвии банки, в том числе Luminor, никогда не будут звонить клиентам с зарегистрированного за рубежом номера телефона.

Luminor призывает клиентов быть осмотрительными и не раскрывать третьим лицам информацию о своем доступе к интернет-банку, своих платежных картах, любую личную информацию, а также не подтверждать третьим лицам, являются ли они клиентом какого-то конкретного или нескольких кредитных учреждений, а также любую другую личную информацию. Также Luminor призывает позаботиться о своих близких, особенно пожилых людях, проинформировав их о таких случаях.

При получении подобного звонка от мошенников нужно немедленно прекратить разговор и проинформировать Luminor. В случае подозрений, что случилось мошенничество, деньги перечислены мошеннику или произошла утечка данных платежной карты и интернет-банка, нужно как можно быстрее сообщить об этом Luminor и полиции. Если карта потеряна или попала не в те руки, ее также нужно немедленно заблокировать в своем интернет-банке или позвонив в Luminor.

Если возникли сомнения, действительно ли полученный звонок или запрос был от банка, Luminor призывает убедиться в этом, написав электронное письмо на info@luminor.lv или позвонив по телефону обслуживания клиентов 6717 1880.