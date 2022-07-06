Бейсбольные биты, угрозы, расправы. Против сотрудников компании по выбиванию долгов начат уголовный процесс

В июне Государственная полиция завершила расследование и передала в прокуратуру материалы уголовного дела против компании по взысканию задолженностей Arvik, работники которой обвиняются в вымогательстве с применением угроз и физической силы.

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Уголовный процесс был начат 25 марта 2021 года. В ходе расследования удалось выяснить, что участники преступной группы взыскивали долги путем вымогательства, запугивая людей и применяя насилие. Кроме того, стали известны случаи, когда подозреваемые в своих корыстных интересах забирали у должников суммы, возможно, больше, чем те задолжали. Важно отметить, что у компании не было разрешения на работу в сфере по взысканию задолженностей. Кроме того, по имеющейся в распоряжении полиции информации, только у одного подозреваемого был заключен рабочий договор с предприятием, все остальные трудились неофициально.

24 ноября 2021 года Госполиция задержала четверых сотрудников предприятия, а вскоре - еще двоих. В том числе директора. Двое задержанных - мужчины 1960 г.р., остальные - 1959., 1971., 1979. и 1986. г.р. Несколько лет назад полиция уже задерживала сотрудников Arvik в связи с похищением людей, а упомянутые мужчины отбывали сроки за данное преступление.

В ходе обыска по месту жительства задержанных и в машинах были обнаружены и изъяты бейсбольные биты, тактические перчатки и резиновые молотки. Впрочем, цель их хранения в рамках уголовного процесса выяснить не удалось.

В рамках уголовного процесса расследовались два преступных эпизода, которые имели место в период с июля по октябрь в отношении одного лица.

16 июня уголовное дело было передано в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование шести лиц по части второй статьи 184-й Уголовного закона - вымогательство в составе организованной группы, если оно совершено с применением насилия или угроз, оружия или взрывчатых веществ. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 12 лет.

В рамках уголовного процесса наложен арест на счет предприятия, на котором находились 2 466,93 евро, на изъятую во время обыска сумму 1475,70 евро, а также золотые украшения стоимостью от 2 080 до 2 200 евро.

Госполиция призывает предприятия и частных лиц, которые пытаются взыскать долги, быть внимательными и перед тем, как обращаться за услугами к профильным компаниям, проверить, получило ли конкретное предприятие разрешение на работу в сфере взыскания задолженностей, а также нет ли сигналов о том, что компания использует преступные методы для выколачивания долгов.