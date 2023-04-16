Беларусь: гражданин Латвии пытался забрать у пенсионерки деньги для телефонных мошенников

В Могилеве суд приговорил 26-летнего рижанина к 6 годам колонии усиленного режима за покушение на мошенничество в крупном размере в составе организованной группы.

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По данным пресс-службы Генпрокуратуры Республики Беларусь, обвиняемый вступил с состав преступной группы на территории Латвии, после чего получил от подельников через Telegram информацию и схему обмана пенсионеров.

Сообщники также передали латвийцу билет на автобус, SIM-карту и отправили в Могилев, где он должен был заселиться в гостиницу и ждать дальнейших указаний.

Тем временем его подельники убедили пенсионерку передать курьеру деньги за благоприятное решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности ее внука, проживающего в Москве, который якобы совершил аварию.

Как отмечают белорусские СМИ, после этого мужчина прибыл к пенсионерке, где попытался получить 3000 долларов и 1 300 рублей. Однако попытка сорвалась: во время разговора у женщины упал мобильный телефон, и прервался разговор со злоумышленниками, убеждавшими ее передать деньги.

"Женщина связалась с родственниками, которые опровергли сообщенную ей информацию и обратились в органы внутренних дел. При выходе из подъезда курьера задержали", — рассказали в Генпрокуратуре.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.