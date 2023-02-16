Беларусь: осуждена гражданка Латвии, работавшая курьером у телефонных мошенников

Как сообщает прокуратура Могилевской области, суд вынес решение в отношении курьера телефонных мошенников, действовавших в Бобруйске.

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По информации белорусских СМИ, 44-летняя гражданка Латвии нашла незаконную работу через Telegram. Правоохранительным органам удалось ее задержать во время получения денег.

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы. Кроме того, ее будут принудительно лечить от алкоголизма.