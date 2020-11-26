Беларусь: пограничники нашли в лесу гражданина Латвии
Foto: ГПК РБ

В ночь на среду на белорусско-латвийской границе в Браславском районе был задержан гражданин Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Полоцкого пограничного отряда

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Ночью 25-го ноября на пульт дежурного по пограничной заставе "Плюсы" (белорусско-латвийская граница, Браславский район) поступил сигнал тревоги.

В ходе проведенного поиска пограничники нашли и задержали незнакомца, у которого при себе отсутствовали документы удостоверяющие личность. Со слов задержанного — он гражданин Латвии. На месте задержания внятных объяснений о цели нахождения ночью вблизи границы он не смог дать.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что нарушитель действительно является гражданином Латвии, ему 34 года. Что побудило нарушить границу, устанавливается. За нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания в РБ задержанному грозит
штраф и депортация со сроком запрета въезда на 5 лет.

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