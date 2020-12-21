Белфаст: литовец предстанет перед судом за жестокое убийство гражданина Латвии
Foto: AFP/Scanpix

В Королевский суд Белфаста переданы материалы дела, начатого в отношении 34-летнего гражданина Литвы Шарунаса Наубуратиса, который обвиняется в жестоком убийстве латвийца Мариса Л., а также в краже и использовании его банковской карточки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает Belfast Telegraph, в мае этого года подозреваемый запинал своего приятеля до смерти, а затем попытался вырезать у него на груди слово: "Крыса". В полиции также отметили, что Шарунас вылил на лицо своей жертвы отбеливатель, пытаясь скрыть личность убитого. Точная дата смерти Мариса неизвестна, она варьируется с 14 по 24 мая.

Тело 44-летнего Мариса пролежало в квартире на севере Белфаста около недели. Лишь 23 мая литовец сам явился в полицию и признался в тяжком преступлении. Задержанный сообщил, что стал избивать приятеля во время распития алкоголя за то, что тот якобы его оскорбил. По его собственному признанию, он нанес ему 20 — 30 ударов по голове. После этого он вылил на лицо убитому отбеливатель, чтобы скрыть его личность, а затем спрятал тело в спальный мешок и оставил на кухне.

Пока тело Мариса лежало в доме, к Шарунасу в течение недели неоднократно заходили друзья и знакомые. В полиции сообщили, что подозреваемый признался, что ему понравилось убийство, а также вспомнил, что с удовольствием убивал животных в подростковом возрасте.

Слушания в суде запланированы на 2021 год.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках