Белфаст: литовец предстанет перед судом за жестокое убийство гражданина Латвии

В Королевский суд Белфаста переданы материалы дела, начатого в отношении 34-летнего гражданина Литвы Шарунаса Наубуратиса, который обвиняется в жестоком убийстве латвийца Мариса Л., а также в краже и использовании его банковской карточки.

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Как сообщает Belfast Telegraph, в мае этого года подозреваемый запинал своего приятеля до смерти, а затем попытался вырезать у него на груди слово: "Крыса". В полиции также отметили, что Шарунас вылил на лицо своей жертвы отбеливатель, пытаясь скрыть личность убитого. Точная дата смерти Мариса неизвестна, она варьируется с 14 по 24 мая.

Тело 44-летнего Мариса пролежало в квартире на севере Белфаста около недели. Лишь 23 мая литовец сам явился в полицию и признался в тяжком преступлении. Задержанный сообщил, что стал избивать приятеля во время распития алкоголя за то, что тот якобы его оскорбил. По его собственному признанию, он нанес ему 20 — 30 ударов по голове. После этого он вылил на лицо убитому отбеливатель, чтобы скрыть его личность, а затем спрятал тело в спальный мешок и оставил на кухне.

Пока тело Мариса лежало в доме, к Шарунасу в течение недели неоднократно заходили друзья и знакомые. В полиции сообщили, что подозреваемый признался, что ему понравилось убийство, а также вспомнил, что с удовольствием убивал животных в подростковом возрасте.

Слушания в суде запланированы на 2021 год.