Белфаст: литовец с особой жестокостью убил гражданина Латвии и пытался вырезать ему на груди слово: "Крыса"

В Северной Ирландии продолжается расследование убийства гражданина Латвии Мариса Л., в рамках которого был задержан 34-летний литовец Шарунас Н. По данным Belfast Telegraph, в мае этого года подозреваемый запинал своего приятеля до смерти, а затем попытался вырезать у него на груди слово: "Крыса".

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В полиции отметили, что Шарунас также вылил на лицо своей жертвы отбеливатель, пытаясь скрыть личность убитого. Тело 44-летнего Мариса пролежало в квартире на севере Белфаста около недели. Лишь 23 мая литовец сам явился в полицию и признался в тяжком преступлении.

Задержанный сообщил, что стал избивать приятеля во время распития алкоголя за то, что тот якобы его оскорбил. По его собственному признанию, он нанес ему 20 — 30 ударов в голову. После этого он вылил на лицо убитому отбеливатель, чтобы скрыть его личность, а затем спрятал тело в спальный мешок и остаивл на кухне.

В суде отметили, что пока тело Мариса лежало в доме, к Шарунасу в течение недели неоднократно заходили друзья и знакомые. В полиции сообщили, что подозреваемый признался, что ему понравилось убийство, а также вспомнил, что с удовольствием убивал животных в подростковом возрасте.

Следующие слушания по этому делу назначены через четыре недели.