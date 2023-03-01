Бельгия: албано-латвийская наркогруппировка провезла через порты кокаин на миллионы долларов

В Бельгии вынесен приговор членам албано-латвийской наркогруппировки, которые признаны виновными в торговле кокаином на миллионы долларов. Контрабанда в том числе осуществлялась и через порты Антверпена и
Флиссингена. Суд приговорил организаторов к 12 годам лишения свободы, что на три года больше, чем требовала прокуратура.
По данным бельгийской прессы, прокуратура установила, что возглавлял преступную группировку гражданин Латвии Каспар Н. , которого называли "босс". Следственные органы охарактеризовали банду как "высококлассную" преступную организацию, получающую огромные доходы от контрабанды и торговли кокаином". Прокурор отметил, что во время обыска были найдены коробки денег, а также роскошные часы.
Следователи установили в квартире 36-летнего Каспара прослушивающее устройство, благодаря которому узнали о возможной причастности банды к контрабанде кокаина в контейнерах с бананами. Наркотики нашли в портах Антверпена (Бельгия), Флиссингена (Нидерланды) и Чивитавеккья (Италия). Наркотики доставляли в Европу из Эквадора.
Во время проверки мобильных телефоном задержанных следователи нашли фотографии, на которых изображены кровати в дорогих отелях, заваленные деньгами, роскошные яхты и часы за 655 000 евро. Также на фотографиях были запечатлены блоки кокаина. Известно, что гражданин Латвии инвестировал в развитие ресторана в Антверпене.
Согласно решению суда, Каспарс Н. приговорен к 12 годам лишения свободы, с него также будет взыскано 48 000 евро. Кроме того, он должен передать бельгийским властям преступные активы на сумму 2,8 млн евро. Его подельники также получили по 12 лет тюремного заключения и оштрафованы на 40 000 евро. Остальные члены группировки осуждены на 4 — 7 лет лишения свободы.