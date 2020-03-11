Бельгия: гастарбайтера из Латвии судят за попытку убийства коллеги-строителя

В Кортрейке (Бельгия) начался процесс над 22-летним гражданином Латвии Юргисом К., который в октябре прошлого года напал на своего коллегу и соотечественника, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает сегодня новостной портал Het Laatste Nieuws.

Как следует из материалов дела, обвиняемый и жертва проживали в Дерлейке и не могли наладить взаимоотношения. Первая драка между ними произошла 4 октября 2019 года, второй конфликт, в результате которого соотечественник Юргиса получил серьезные телесные повреждения, зафиксирован 8 октября. Нападавший нанес коллеге 8-10 ударов металлическим профилем. У пострадавшего были констатированы травмы рук, ног и головы. Чтобы помочь избитому строителю, потребовалось хирургическое вмешательство.

На суде Юргис заявил, что коллега относился к нему неуважительно и все время над ним издевался. Также от отметил, что все началось с того, что мужчина на него напал, а он дал ему отпор. Известно, что пострадавший после инцидента вернулся в Латвию.

За попытку убийства латвийцу грозит до 40 месяцев тюремного заключения. Приговор по этому делу должны объявить 31 марта.