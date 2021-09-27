Бельгия: установлены виновники ДТП, в котором погибли латвийские дальнобойщики
Foto: Reuters/Scanpix

Бельгийская полиция установила личности виновников трагического ДТП, из-за которых в июле на трассе Е17 погиб дальнобойщик из Латвии и его напарник.

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По данным портала Het Nieuwsblad, по делу подозреваются два гражданина Франции. Один из них месяц отсидел в СИЗО и недавно вышел на свободу. Установлено, что он был в момент аварии в салоне машины, которой управлял его приятель, не имевший водительских прав. Он до сих пор находится в розыске.

По сообщению бельгийского новостного портала HLN, движение транспорта на автомагистрали E17 возле города Харелбек по пути во Францию было заблокировано перевернувшимся грузовиком. В результате аварии погибли два человека — 51-летний латвийский водитель грузовика и 42-летний напарник.

Как сообщает HLN, причиной аварии стал брошенный на дороге автомобиль Peugeot, у которого отсутствовало одно колесо. Свидетели видели, как два человека вышли из автомобиля Peugeot с французским номерным знаком и с бутылками напитков в руках сбежали.

Вскоре после этого, не зная о присутствии на дороге брошенной автомашины, в нее врезался грузовик, который в результате столкновения перевернулся.

HLN сообщил, что автомагистраль до города Кортрейк была закрыта для транспорта на несколько часов и все движение во Францию было направлено на Дерлик. Движение транспорта возобновилось в субботу около 12 часов.

Как пояснил Бекерис, в этой и подобных ситуациях вопросами перевозки скончавшихся занимаются страховщики. В посольство Латвии за помощью в связи с этим происшествием никто не обращался.

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