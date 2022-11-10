Бельгия: виновный в гибели дальнобойщика из Латвии и его пассажира надеется выйти на свободу до суда

По информации бельгийских СМИ, 27-летний француз, обвиняемый в трагической аварии, в результате которой погиб водитель грузового автомобиля из Латвии, а также его пассажир, надеется, что ему удастся выйти на свободу еще до суда. Он находится под стражей уже 8 месяцев, но его адвокат считает, что предварительное заключение уже стало для клиента "предварительным наказанием".

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Как уже сообщалось ранее, в ночь с 9 на 10 июля 2021 года 27-летний Мухай и 36-летний Слиман ехали по трассе Е17 возле Харелбеке (муниципалитет в Бельгии в составе фламандской провинции Западная Фландрия), где врезались в ограждение. После этого они бросили свой Peugeot, не сообщив о ДТП в полицию, и оставили место происшествия.

Через несколько минут мимо этого места проезжал грузовой автомобиль, в котором находился 51-летний водитель и его 42-летний пассажир. Дальнобойщик слишком поздно заметил стоящую на дороге машину и въехал в нее. От удара водитель потерял контроль, в результате чего фура врезалась в фонарный столб и перевернулась. Оба латвийца погибли.

После аварии Мухай и Слиман скрывались от полиции, однако полиции удалось их задержать. Водителя легковушки заключили под стражу 2 февраля 2022 года. Его адвокат настаивает на том, что клиента необходимо отпустить до суда, т. к. в скором времени его матери предстоит операция. Однако прокуратура считает, что Мухай может скрыться от правосудия.

Судебное заседание по этому делу назначено на 25 ноября.