Бельгия: "живой контейнер" из Латвии попался в аэропорту на провозе более 1 кг кокаина
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Прокуратура Брюсселя-Халле-Вилворде потребовала приговорить к 36 месяцам тюремного заключения 50-летнего гражданина Латвии, который в октябре прошлого года попался в аэропорту при попытке провоза 1, 33 кг кокаина.

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По данным бельгийских СМИ, латвийца, которого использовали в качестве живого контейнера, задержали 6 октября 2022 года, когда он возвращался из Доминиканской Республики. Во время задержания он признал факт провоза наркотиков и пояснил, что конечной целью его путешествия была Варшава. За эту работу ему пообещали 3000 евро.

"Мой клиент недавно потерял работу и нуждался в деньгах", — заявил адвокат обвиняемого, добавив, что у латвийца ранее не было судимостей. По этой причине защита настаивает на условном сроке для подсудимого.

Приговор по этому делу будет вынесен 23 февраля.

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