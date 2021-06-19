Без шлема и прав: родителей накажут за поездку ребенка на велосипеде по дороге
Foto: hilal kh / cc

Госполиция начала процесс об административном правонарушении из-за невыполнения обязательств по уходу за ребенком, так как в Милзкалне полиция обнаружила восьмилетнего мальчика, который без шлема и велосипедных прав ехал по дороге Тукумс — Клапкалнциемс, сообщила агентству LETA старший специалист Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.

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По словам Калнини, правила дорожного движения гласят, что дети младше 12 лет при езде на велосипеде обязательно должны надевать защитный шлем. Также в Законе о дорожном движении говорится, что в дорожном движении самостоятельно могут принимать участие велосипедисты в возрасте от 10 до 17 лет, если у них есть водительские права на велосипед или транспортное средство любой категории. Детям, независимо от их возраста, разрешено самостоятельно участвовать в дорожном движении только в жилых зонах, дворах многоэтажных домов и в тех местах, где не ездят механические транспортные средства, напоминает представитель полиции.

За невыполнение обязательств по уходу за ребенком родители могут получить предупреждение или штраф до 210 евро, а в Законе о дорожном движении говорится, что за нарушение правил, предполагающих дополнительные требования к велосипедистам, можно получить предупреждение или штраф от 10 до 30 евро.

Госполиция призывает родителям самим соблюдать и регулярно напоминать детям о правилах дорожного движения, принимаете вы в нем участие как велосипедист, пешеход или пассажир автомобиля, а также обговаривать и другие вопросы, связанные с безопасностью, чтобы спокойно проходили не только летние каникулы, но и каждый день.

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