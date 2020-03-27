Без вести пропал 25-летний мужчина: он может быть в Германии или Латвии
Foto: Valsts policija

В минувший четверг Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) получило информацию о том, что пропал Кристс Юргенс (1994 г.р.). В послдений раз он выходил на связь с родственниками 11 марта из Берлина.

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Его приметы: высокий, худощавый, волосы темные, носит бороду.

Предполагаемая одежда: черная кожаная куртка, темно-синие или черные джинсы, темные кроссовки.

Возможно, Кристс уже вернулся в Латвию.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63604747 или 110.

Госполиция также просит и Кристса или с родственниками, или с полицией.

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