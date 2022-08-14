Без вести пропала 13-летняя девочка из Кулдигского края

Государственная полиция просит помочь в розыске девочки 2009 года рождения, которая утром 14 августа уехала из Кабильской волости Кулдигского края в неизвестном направлении, возможно, в Ригу.

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Как сообщили в Госполиции, Катрина Мартинсоне в воскресенье рано утром покинула свое место жительства в Кабильской волости (кулдигский край) и уехала в неизвестном направлении. В комнате девочки была записка о том, что она едет в Ригу.

Приметы 13-летней девочки: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы. Возможно, с собой была сумка с одеждой, планшет и белый мобильный телефон Nokia без SIM-карты.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении Катрины Мартинсоне, немедленно позвонить по номеру 110.