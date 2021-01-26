Бездомный с Covid-19 сбежал из изолятора, угнал авто и совершил два ДТП: в авариях пострадали 4 человека
Foto: Valsts policija

Побег из изолятора, в котором на карантин размещены заболевшие коронавирусом, кража автомобиля, полицейская погоня и аварии с несколькими пострадавшими. Все это произошло в течение получаса по вине бездомного, захотевшего острых ощущений.

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Как отмечает Degpunktā, в минувшую субботу из коронавирусного изолятора, размещенного в приюте для бездомных на ул. Маскавас, 208, средь бела дня, выбив окно, сбежал заболевший Covid-19 мужчина. Он направился в сторону ресторана Lido, и охранники оперативно передали информацию полиции.

Беглец спрятался от погони, а затем сел в припаркованный Audi Q7 2013 года выпуска, который стоял с заведенным двигателем, и скрылся. Полиция установила, что угонщик выехал из Риги и направляется в сторону Саласпилса. По пути он повредил на шоссе несколько машин.

Чтобы обезвредить угонщика, полиция направила в сторону Огре несколько экипажей. В центре Огре угонщик не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим Audi.

В Cлужбе неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу. Сам виновник ДТП в дорожном инциденте не пострадал.

В отношении 56-летнего задержанного начаты два уголовных процесса. Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП, которые могут предоставить для расследования фото- и видеоматериалы с места аварии.

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