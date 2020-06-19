Безработную пару с недвижимостью в Испании могут судить за отмывание денег

Государственная полиция просит прокуратуру предъявить обвинения супружеской паре, которую подозревают в легализации 260 000 евро, нажитых преступным путем.

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В июне 2019 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями, расследуя уголовное дело с 80 преступными эпизодами - использование чужих платежных средств, банковских карт, чужих данных в интернете - констатировало, что некому мужчину и его супруге принадлежат объекты недвижимости, стоимость которых существенно превышает их официальные доходы.

Полиция получила информацию о том, что супруга также приобрела недвижимость в курортном городе в Испании. И это несмотря на то, что супруги длительное время были безработными.

Как выяснилось, с 2013 года мужчина неоднократно попадал в поле зрения испанских правоохранительных органов за мошеннические сделки с использованием чужих платежных средств.

Государственная полиция Латвии констатировала, что с 2013 года свои, возможно, преступным путем нажитые средства пара вкладывала в недвижимость.

Супругов подозревают в легализации преступным путем нажитых средств в крупном объеме. За данное преступное деяние им грозит лишение свободы сроком от трех до 12 лет.

В июне уголовное дело было отправлено в прокуратуру Рижского окружного суда с просьбой начать уголовное преследование.