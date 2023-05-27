Bezvests.lv и Госполиция проведут очередную операцию по поиску пропавшей Юстине
Foto: REINIKOVA JUSTĪNE.jpg

Организация Bezvests.lv в сотрудничестве с Государственной полицией сегодня проводит очередную операцию по поиску пропавшей в Роговке Юстине Рейниковой, сообщается на страницах общества в социальных сетях.

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Организация обратилась к общественности за поддержкой в поисковой операции. Необходимо 1500 ответственных и целеустремленных людей, которые готовы посвятить свое время и силы, чтобы найти девочку в регионе, где она может находиться, — в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края.

Во время операции планируется повторно обыскать осмотренные ранее места, а также новые территории.

Поисковая миссия начнется в 10.00 в селе Роговка. Перед началом операции все добровольцы должны зарегистрироваться в штабе, получить идентификационный номер и присоединиться к группе под руководством инструктора.

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