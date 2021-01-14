Bezvests.lv тестирует уникальную систему поддержки пожилых людей

Глава добровольческой организации по поиску пропавших без вести людей Bezvests.lv Александр Фаминский разработал уникальную систему поддержки для пожилых людей.

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Этот электронный ассистент — комплекс из группы датчиков на движение/дым/газ, кнопки тревоги в виде браслета и радиокнопок в туалете и ванной, громкой связи и электронного замка в квартире/доме, который позволяет удаленно открыть двери для "скорой" или спасателей — так можно сэкономить драгоценное время.

По словам Фаминского, в доме устанавливается система громкой связи и многочисленные датчики — на движение, на дым и на газ и система громкой связи. При этом датчики на движение программируются так, что если в течение определенного времени внутри жилья не было никакого движения, система сообщит об этом диспетчеру и он свяжется с клиентом по громкой связи.

"Также предусмотрена кнопка тревоги в виде браслета, электронный замок с дистанционным управлением для того, что бы "скорая" или близкие могли попасть внутрь. Каждый клиент при оформлении услуги укажет свои пожелания, это система с индивидуальным подходом", — говорит Фаминский.

На данный момент система тестируется Риге и уже в нескольких самоуправлениях Латвии, в скором времени установить ее в доме своего пожилого родственника или человека с проблемами здоровья, сможет любой желающий.



"За годы поиска пропавших людей я уверен, что своевременное реагирование в большинстве случаев могло предотвратить пропажу человека и серьезные последствия для его здоровья. Для того, чтобы помощь пришла как можно быстрее, мы и разработали эту систему", — резюмировал глава Bezvests.lv