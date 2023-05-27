Bezvests.lv: в поисках пропавшей в Роговке Юстине участвуют около 100 волонтеров
Foto: Bezvests.lv

В операции по поиску семилетней Юстине Рейниковой в селе Роговка в Наутренской волости участвуют около 100 добровольцев, сообщила агентству LETA представительница Bezvests.lv Ирина Бруниня.

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Она признала, что это намного меньше, чем 1500 добровольцев, на которые изначально рассчитывала организация. Поэтому поисковая операция покроет гораздо меньшую территорию, чем планировалось.

Изначально планировалось обыскать территорию в радиусе пяти-семи километров от места исчезновения Юстине — обочины дорог, кусты, берега прудов и сами пруды.

Бруниня заявила, что такому низкому отклику волонтеров нет объяснения, и выразила сожаление по этому поводу.

В поисках также участвуют около 20 сотрудников Государственной полиции. Бруниня сообщила, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет результата или до наступления темноты.

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