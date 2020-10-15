Бизнесмен пойдет под суд за неуплату налогов в размере 127 000 евро

Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.

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Согласно обвинительному заключению, обвиняемый являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью и фактическим исполнителем хозяйственной деятельности. Сфера деятельности SIA — продажa автомобилей и запчастей, розничная продажа автозапчастей и аксессуаров, а также аренда автомобилей и других транспортных средств.

Обвиняемый, как руководитель компании, был обязан рассчитать суммы налогов к уплате, уплатить налоги в государственный бюджет в установленный срок и в полном объеме, а также вести бухгалтерскую отчетность компании.

Во избежание уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за счет уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате государству, обвиняемый заключал от имени SIA фиктивные сделки с другим компаниями, а затем указывал эти сделки в налоговых декларациях. В результате фирма не уплатила в бюджет 127 872,07 евро, что нанесло государству ущерб в крупном размере.

Дело будет рассматриваться в суде Видземского предместья Риги.