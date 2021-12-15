Бизнесмен предложил депутату Рижской думы взятку в более чем два миллиона евро. Он хотел перенять дома у RNP

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало у прокуратуры выдвинуть обвинение главе предприятия, который предложил взятку в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы, сообщили агентству LETA в KNAB.

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Взятка в размере 2,1 миллиона евро была предложена руководителю думской фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичсу. Этот факт сегодня подтвердил сам депутат.

Ни мэр Риги Мартиньш Стакис, ни Коссовичс журналистам не рассказали, кто предложил взятку.

Столичные дома обслуживают два акционерных общества — Civinity и Rīgas namu apsaimniekotājs.

Коссовичс неоднократно подчеркнул, что KNAB запретило ему разглашать любую информацию, связанную с уголовным процессом.

В свою очередь, Стакис указал, что в Рижской думе существует "нулевая толерантность" в отношении коррупции.

Оба политика призвали своих коллег сообщать о возможных случаях коррупции.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что физическое лицо, будучи председателем правления акционерного общества, предложило столичному депутату взятку в размере 2,1 миллиона евро. Это было сделано с той целью, чтобы предприятие выиграло в конкурсе и переняло часть домов у Rīgas namu pārvaldnieks.

Кроме того, в ходе досудебного расследования констатировано, что глава предприятия указал должностному лицу, какие условия концессионного конкурса будут благоприятны для юридического лица.

"Взяточничество является серьезным преступлением, поэтому законодатель четко указал — уголовная ответственность за дачу взятки наступает уже тогда, когда взятка только предлагается должностному лицу, а не в момент ее передачи. В этих случаях чиновнику важно помнить главные шаги: не соглашаться, однако сразу же не отказывать, попросить время на раздумья и немедленно связаться с KNAB", — указал глава бюро Екабс Страуме.

Страуме также выразил удовлетворение тем, что должностные лица принимают решение в пользу сотрудничества с KNAB, поскольку это демонстрирует высокое доверие и оценку деятельности учреждения.

Также от прокуратуры требуется начать уголовное преследование физического лица за возможное предложение взятки государственному должностному лицу.

Также KNAB призывает прокуратуру продолжить процесс применения принудительных мер в ходе досудебного расследования в отношении юридического лица, в интересах которого совершено преступление.

В KNAB указали, что за последний месяц это уже второе успешно расследуемое уголовное дело, которое передано прокуратуре для начала уголовного преследования, и, в котором фигурирует информация о попытках подкупа депутатов Рижской думы.