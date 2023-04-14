Бизнесмен Трубко приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за предложение взятки в 2 млн евро

Суд по экономическим делам признал председателя правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игоря Трубко виновным в предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро руководителю фракции Par/Прогрессивные в Рижской думе Мартиньшу Коссовичсу и приговорил его к реальному тюремному сроку на четыре года и шесть месяцев.

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Также суд первой инстанции запретил Трубко заниматься любой коммерческой деятельностью в течение пяти лет и наложил штраф на Rīgas namu apsaimniekotājs в размере 200 минимальных зарплат или 124 000 евро.

Суд подчеркивает, что в ходе рассмотрения дела у суда не возникло сомнений в виновности Трубко и приговор суда более суров, чем требовал прокурор. В суде поясняют, что дело Трубко является одним из самых громких дел о коррупции должностных лиц, поэтому столь суровый приговор послужит сигналом остальным высокопоставленным должностным лицам.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Прокурор просила приговорить предпринимателя Трубко к трем годам лишения свободы, а также к четырем годам запрета на занятие любой коммерческой деятельностью. Прокурор также просила назначить Rīgas namu apsaimniekotājs штраф в размере 200 минимальных зарплат.

KNAB ранее сообщал в пресс-релизе, что, согласно полученным ведомством доказательствам, взятка была предложена для того, чтобы компания, которую представлял предприниматель, выиграла концессионный конкурс и получила часть домов, находящихся в управлении муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Бизнесмен якобы указал Коссовичсу, какие условия регламента концессионного конкурса будут благоприятны для Rīgas namu apsaimniekotājs.

Коссовичс признался журналистам, что сообщил KNAB о предложении взятки. Депутат заявил, что всю свою политическую жизни посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.

Как сообщало агентство LETA, весной 2021 года Rīgas namu apsaimniekotājs в качестве эксперимента предложил перенять несколько домов RNP в свое управление. Компания рассмотрела 60 домов с хорошими накоплениями.

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что Трубко с весны 2018 года является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs. Он также указан как истинный бенефициар или промежуточный владелец компании. Другой совладелицей компании является Таиса Штале. В 2021 году оборот предприятия составил 2,9 миллиона евро, а прибыль — 115 062 евро.

Согласно информации на сайте KNAB, Трубко поддерживал две партии в период с 2002 по 2013 год и пожертвовал им в общей сложности 49 904 евро. Предприниматель жертвовал Партии реформ Затлерса и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.