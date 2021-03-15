Суд приговорил к условному наказанию предпринимательницу, которая была признана виновной в мошенничестве с пособиями по материнству и уходу за ребенком на сумму 28 000 евро.

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Следствие установило, что член правления компании оформила, подписала и предоставила ложные сведения об обязательных взносах государственного социального страхования, подоходном налоге и госпошлине за риск предпринимательской деятельности в отчетные месяцы.

На самом деле женщина не работала и не получала таких доходов.

Продолжая реализовывать свои планы, обвиняемая предприняла умышленные действия по хищению из госбюджета пособия по материнству и уходу за ребенком, на которое она не имела права.

Обвиняемой необоснованно выплатили 28 300 евро в виде пособий, из-за чего государству был причинен ущерб в крупном размере. По данным прокуратуру, в ходе следствия женщина возместила весь ущерб.

Прокуратура заключила сделку с обвиняемой по наказанию, после чего дело было передано в суд Видземского предместья Риги.