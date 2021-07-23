Благодаря свидетелям на Сигулдском шоссе задержали двух пьяных водителей
Foto: Pixabay

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 22 июня, в 19.45 свидетель сообщил в дежурную часть о том, что на шоссе Рига — Сигулда — граница Эстонии, в районе Лигатне замечен автомобиль BMW, водитель которого. Судя по манере вождения, может быть пьян.

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В скором времени машину остановили, при проверке в организме нарушителя констатировали 2,46 промилле. По делу начат административный процесс.

Спустя несколько минут полицейские получили сигнал о том, что на этом же шоссе, в районе Вайве может быть еще один пьяный водитель. Когда Volvo остановили для проверки, было установлено, что у мужчины нет прав, а в его организме зафиксировали 2,54 промилле. Начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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