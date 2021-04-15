BMW, использованный в нападении на Беззубова, найден сожженным в Межапарке
Foto: DELFI

Использованный в нападении на футбольного агента Романа Беззубова автомобиль BMW X5 ночью был обнаружен горящим в Межапарке, агентству LETA сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

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Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что пожарные в 1:28 получили вызов на ул. Эзермалас, где горел автомобиль. Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Никто не пострадал.

Руск сообщил, что сейчас проводится осмотр места происшествия, на месте работают эксперты. Вскоре может появится более подробная информация.

По данным агентства LETA, автомобиль был найден по адресу Эзермалас 27 в саду Саулес.

Начальник Госполиции отказался комментировать конкретные версии, которые проверяет полиция, в том числе связь преступления с какими-либо футбольными клубами.

Как уже сообщалось, утром 14 апреля в Пурвциемсе убит футбольный агент Роман Беззубов. Полиция рассматривает разные версии произошедшего в том числе, что это было заказное убийство и его связь с профессиональной деятельностью погибшего. Не исключено, что убийцы не были местными.

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