Боцман Морских сил ЛР сбил пенсионера: мужчина скончался, мотоциклиста оправдали

В Пардаугавском суде Риги рассматривалось дело о трагической аварии, в результате которой от полученных травм в больнице скончался 73-летний житель Болдераи. Прокурор Петерис Урбанс просил для мотоциклиста 2 года лишения свободы условно и запрет на вождение в течение двух лет, однако судья Алисе Антоне решила полностью оправдать водителя. Прокурор подал протест.

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Как сообщает Latvijas Avīze, боцман Военно-морских сил Латвии, инструктор яунсардзе Райтис 1 июня 2020 года в конце рабочего дня возвращался на мотоцикле Kawasaki Z750R со службы домой. В это время 73-летний сотрудник предприятия Latvijas Finieris Вячеслав также направлялся к себе домой и переходил улицу Гайгалас, недалеко от автобусной остановки. В 17.01 произошла авария, мужчина скончался, проведя полтора месяца в больнице. В сознание он так и не пришел.

Райтис раскаялся в содеянном и попросил прощения у жены сбитого мужчины, однако вину не признал, заявив, что делал все, что в его силах, чтобы избежать столкновения. Боцман сообщил, что в тот день был в военной форме, что всегда дисциплинирует и накладывает повышенную ответственность за поступки, а в момент ДТП он ехал по Болдерае на скорости меньше разрешенных в городе 50 км/ч.

Следствие установило, что Вячеслав переходил дорогу в неположенном месте, но Райтис, подав ему звуковой сигнал и пытаясь объехать справа, не смог избежать столкновения с пешеходом. В результате аварии Райтис также потерял сознание.

Прокурор, в свою очередь, считает, что мотоциклист несвоевременно отреагировал на находящегося на проезжей части пешехода и допустил ошибку, не начав торможение.

Видеозаписей, на которых могла быть запечатлена авария, нет. По мнению технического эксперта, если пешеход двигался со скоростью 7,2-10,6 км / ч, у мотоциклиста была неопределенная техническая возможность избежать столкновения, но если на скорости 5,1-6,5 км / ч. то столкновения можно было бы избежать. Это заключение стало основной причиной, на основании которой судья решил оправдать Раитиса: объективно не доказано, насколько быстро передвигался пешеход.

Если бы было доказано, что пешеход двигался со скоростью до 6,5 км / ч, Райтиса бы осудили даже несмотря на то, что для мотоциклиста на светофоре в тот момент горел зеленый цвет, а пешеход переходил проезжую часть в неразрешенном месте возле пешеходного перехода. Судья также указал, что мотоциклист не мог объехать пешехода с левой стороны, так как там в этот момент находилась машина, перед которой пешеход пересек проезжую часть.

Супруга погибшего Вячеслава — Татьяна — не хочет, чтобы Райтис отправился за решетку, однако изначально пыталась взыскать с него в качестве моральной и материальной компенсации 50 000 евро. Правда, в ходе судебных слушаний Татьяна уменьшила сумму иска до 14 634 евро, т. к. она вычла из первоначальной суммы деньги, уже полученные от страховщиков, с работы Вячеслава и от государства.