Болдерая: пьяный отец присматривал за маленьким ребенком

По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), вечером 20 августа из Болдераи был получен сигнал о том, что мужчина, которого попросили присмотреть за маленьким ребенком, пьян и не может о нем позаботиться. На место происшествия был направлен ближайший патруль Курземского управления РМП.

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Прибывшие полицейские связались с мужчиной через домофон Судя по голосу, он был нетрезв, однако стражей порядка в подъезд не впустил. В итоге, сотрудников РМА впустили в дом соседи.

По указанному адресу в сильно прокуренной квартире находился пьяный мужчина, а вместе с ним 6-летний мальчик. Полицейские позвонили матери ребенка, которая спустя небольшой период времени вернулась домой. Она пояснила, что она развелась с мужем, который злоупотребляет алкоголем, однако у него есть права каждый месяц забирать сына к себе на две недели.

Поскольку мужчина не мог позаботиться о сыне, маленького ребенка передали под опеку матери. В организме отца констатировали 2,55 промилле. По делу начат административный процесс. Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и соцслужбе.