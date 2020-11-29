Болдерая: спецназ полиции задержал наркодилеров, изъяли более 600 таблеток MDMA

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) при содействии спецназа и кинологов 25 ноября задержали в Болдерае двух наркодилеров, у которых при проверке нашли и изъяли большое количество наркотических веществ.

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Как отмечает пресс-центр РРУП, в минувшую среду в распоряжение полицейских участка "Земгале" поступила информация о том, что в Пардаугаве, возможно, продают наркотики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день в Боледрае задержали мужчин 1978 и 1986 г.р., ранее судимых за незаконный оборот наркотиков.

Одного задержали на улице, второго на квартире. По предварительным данным, один из задержанных торговал наркотиками, а второй был посредником: получал заказы и передавал их наркоманам.

В ходе обыска на квартирах задержанных полиция изъяла 613 таблеток MDMA, около 2 граммов карфентанила, 500 евро наличными, а также 3 велосипеда, отправленных на проверку. Следствие по делу продолжается.