Болдерая: у наркодилера изъяли 52 пакетика карфентанила

По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), на прошлой неделе в окрестностях Болдераи был задержан мужчина, у которого изъяли 52 пакетика с особо опасным наркотическим веществом — карфентанилом.

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По данным РРУП, мужчина 1987 г.р. подозревается в реализации наркотика. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 6,1 гр.

В полиции пояснили, что ранее задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления против собственности, а также за преступления против здоровья и жизни личности.

По делу начат уголовный процесс. В полиции сообщили что наркодилеру может грозить до 15 лет лишения свободы.